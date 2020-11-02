رصيدي تطلق أول محفظة إلكترونية مستقلة بالتعاون مع saib وماستركارد

أطلقت شركة رصيدي، اليوم الإثنين، أول محفظة إلكترونية مستقلة مرخصة رسميا في مصر، بالشراكة مع بنك saib وماستركارد، والتي تتيح للأفراد والشركات والتجار إجراء المعاملات المالية إلكترونيا، عن طريق تطبيق الهاتف المحمول.

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وعقد الشركة مؤتمرا صحفيا اليوم، بحضور كل من: جاك ماركو، شريك مؤسس والعضو المنتدب لشركة رصيدي، وعمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والاتصال المؤسسي ببنك saib.

وتتيح محفظة رصيدي للمستخدمين العديد من الخدمات المالية الإلكترونية، بدءا من تحويل النقود ودفع الفواتير والشراء عبر الإنترنت بدون بطاقة وتلقي التحويلات الواردة من الخارج، وصولاً إلى الدفع المباشر أو عن بُعد للتجار باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code).

وتقدم المحفظة للشركات حلولا مصممة خصيصا لصرف الأجور للموظفين، كما فعلت رصيدي خدمة خاصة بمؤسسات التمويل متناهي الصغر لصرف القروض وتحصيل الأقساط باستخدام المحفظة، كما حصلت المحفظة على اعتماد شبكة ميزة، ليستطيع مستخدميها تحويل الأموال واستقبالها من أي محفظة إلكترونية أخرى في أي وقت وبأي مكان.

وقال جاك ماركو، شريك مؤسس والعضو المنتدب لشركة رصيدي، إن شركته تسهم في تعزيز استراتيجية الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي باتباع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، إذ نجحت رصيدي في إطلاق أول محفظة إلكترونية مستقلة في مصر بالتعاون مع بنك saib وماستركارد مستهدفة الوصول لحجم انتشار يبلغ مليون محفظة إلكترونية خلال عام 2021.

وأضاف ماركو، أن شركته لا تنظر للمحفظة الإلكترونية باعتبارها خدمة مالية متطورة فحسب، بل فرصة لسد الفجوة بين الخدمات المالية الرسمية والقطاعات غير القادرة من الأفراد، ضمانا لمستقبل يتيح للجميع التحكم في معاملاتهم المالية بأبسط الطرق وأسرعها.

وأكد سعى محفظة رصيدي لأن تكون جزءا أساسيا من الحياة اليومية للمصريين، كبديل فعال وآمن يمكن العملاء من تلبية احتياجاتهم بسهولة بمجرد الضغط على شاشات الهواتف المحمولة.

من جانبه، أكد عمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع المؤسسي ببنك saib، أن محفظة رصيدي المستقلة توفر حلولا مالية رقمية شاملة للمجتمع المصري نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية كخطوة نحو التحول للاقتصاد غير النقدي خاصةً في ظل انتشار فيروس كورونا واستبدال النقود الورقية بالمدفوعات الإلكترونية كبديل آمن للحفاظ على سلامة المواطنين.

وتابع أن المحفظة تحقق مبدأ الشمول المالي للمصريين غير القادرين للحصول على خدمات مالية رسمية وبالتالي تمكينهم من تحقيق الأمان المالي.

فيما قال محمد عاصم، مدير ماستركارد مصر، إن التعاون مع رصيدي يأتي في إطار حرص ماستركارد على توفير خبراتها وحلولها التكنولوجية لدعم شركات التكنولوجيا المالية وتوفير وسائل دفع رقمية آمنة.

وتابع: نؤمن بأهمية توحيد الجهود والتعاون مع القطاع المصرفي والشركات المعنية بنشر المدفوعات الرقمية لدفع عجلة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

من جهته أكد محمد علي، مدير الخدمات الرقمية والشمول المالي ببنك saib أن الشراكة مع رصيدي هي أحد النتائج المحققة لخطة الشمول المالي للبنك لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

جدير بالذكر أن محفظة رصيدي تتيح مرونة عمليات السحب والإيداع من أكثر من 14,000 ماكينة صراف آلي، فضلا عن أكثر من 70,000 نقطة بيع لشبكة أمان بكافة محافظات مصر.

وأسس كل من: جاك ماركو وكارل ماركو رصيدي كشركة مساهمة مصرية عام 2018، لتكون صاحبة أول محفظة إلكترونية مستقلة مرخصة رسميا في مصر بالشراكة مع بنك saib.

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