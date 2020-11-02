عمرو نصير: كورونا أدت لزيادة المعاملات الرقمية ببنك saib إلى 7 مليارات جنيه

فهد حسين – قال عمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والاتصال المؤسسي ببنك SAIB، إن جائحة كورونا ساهمت في زيادة حجم التعاملات البنكية الرقمية التي يقدمها البنك لعملاءه لتصل إلى 7 مليارات جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

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وأضاف نصير خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين لإطلاق محفظة “رصيدي” الإلكترونية بالتعاون مع شركة رصيدي، أن عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية التي يقدمها SAIB وصل إلى نحو 1870 شركة، و 6600 فرد من عملاء البنك بنهاية اغسطس.

وأشار نصير، إلى أن جائحة كورونا وما فرضته من تداعيات بينها حظر التجوال وتقليل التعامل النقدي أسهمت في تسريع وتيرة تنفيذ خطط البنك لزيادة الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء وسط تزايد الطلب على تلك الخدمات.

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