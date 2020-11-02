ألمانيا: خطة مساعدات بقيمة ملياري يورو لموردي قطع غيار السيارات

وكالات _ تعتزم الحكومة الألمانية إنفاق ملياري يورو خلال السنوات المقبلة لدعم موردي قطع غيار السيارات مع تحول سوق السيارات بعيدا عن طرازات الديزل القديمة.

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وحدد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير النقاط الرئيسية للبرنامج، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير المقبل، وسيظل ساريا حتى عام 2024.

وفي يونيو، اتفق التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، على تقديم الدعم المالي لتعزيز الاستثمار في مجال قطع غيار السيارات.

ويتعرض العديد من الموردين لضغوط التحديث حيث لا تزال منتجاتهم وعملياتهم تتمحور حول المحركات التي تعمل بالمحروقات. لكن الانتقال إلى نماذج كهربائية أكثر نظافة بات صعبا بسبب أزمة جائحة كورونا، التي أضرت بالطلب على السيارات وأدخلت صناعة السيارات القوية في ألمانيا في أزمة.

وبحسب البيانات، تركز خطة الدعم الحكومية لموردي قطع الغيار على الاستثمار في ثلاثة مجالات: المصانع الجديدة، والتقنيات الرقمية والآلية،والبيئة.

وجاء في بيان لوزارة الاقتصاد: “التحول إلى منتجات جديدة، خاصة في مجال التنقل الكهربي، يتطلب تعديلا في الإنتاج… تسريع دورات الابتكار يتطلب مرافق إنتاج أكثر مرونة. وضغط التكلفة في الإنتاج مرتفع”، وفقا لما ذكرت الألمانية.

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