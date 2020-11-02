رصيدي تعتزم مضاعفة رأسمالها البالغ 20 مليون جنيه.. وتستهدف مليون عميل لمحفظتها الإلكترونية

فهد حسين – كشف جاك ماركو، شريك مؤسس والعضو المنتدب لشركة رصيدي، عن عزم الشركة مضاعفة رأسمالها المدفوع والبالغ 20 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة لمواكبة زيادة حجم الأعمال.

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وأضاف ماركو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم لإطلاق أول محفظة إلكترونية مستقلة بالسوق المصرية، أن الشركة تستهدف مليون عميل بنهاية 2021، وهو ما يتطلب زيادة في رأس مالها بشكل دوري.

ونوه الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة رصيدي، إلى أن التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني يساهم في تعزيز استراتيجية الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي باتباع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وأطلقت شركة رصيدي اليوم الإثنين، أول محفظة إلكترونية مستقلة مرخصة رسميا في مصر، بالشراكة مع بنك saib وماستركارد.

ومن جانبه، قال عمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع المؤسسي ببنك saib، إن الشراكة مع شركة رصيدي، التي توفر محفظتها الإلكترونية المستقلة حلولا مالية رقمية شاملة للمجتمع المصري تمثل خطوة نحو التحول للاقتصاد غير النقدي خاصةً في ظل انتشار فيروس كورونا واستبدال النقود الورقية بالمدفوعات الإلكترونية كبديل آمن للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف أن تلك المحفظة تحقق الشمول المالي للمصريين غير القادرين للحصول على خدمات مالية رسمية وبالتالي تمكينهم من تحقيق الأمان المالي.

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