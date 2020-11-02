مبيعات الأجانب تفقد البورصة مكاسبها الصباحية وEGX30 يخسر 0.26%

رنا ممدوح – أفقدت مبيعات المؤسسات الأجنبية، البورصة المصرية مكاسبها الصباحية؛ ودفعتها لإغلاق التعاملات على تراجع جماعي.

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وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10429 نقطة، مسجلا تراجعاً بنسبة 0.26%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 0.72% وأغلق عند مستوى 61.46 جنيه.

وهبط كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.82%، و 1.7% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.335.006 مليار جنيه على 185 شركة من خلال 44878 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 119 شركة مقابل ارتفاع 48 في حين لم تتغير أسعار 18.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 42.258 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 42.701 مليون جنيه، مقابل 443.319 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 9.529 مليون جنيه، منها 5.102 مليون جنيه للأفراد، و4.426 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 32.728 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 61.988 مليون جنيه، مقابل 29.259 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 86.42% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على8.05% والعرب على 5.54% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 29.21% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.78%.

وتصدر سهم العربية لاستصلاح الاراضي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98%، تلاه سهم مستشفي النزهة الدولي بنسبة 9.70%، ثم سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.56%.

في حين تصدر سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.51%، تلاه سهم أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 9.49%، ثم سهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.33%.

ويرى مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، إن غياب النشاط عن أداء الأسهم القيادية دفعت البورصة المصرية للتحرك بصورة هابطة على المدى القصير.

ورجح عجينة أن يتجه المؤشر الرئيسي EGX30 لاختبار مستوى دعم جديد عند 10200 نقطة، وسط حالة من الترقب للوضع الصحي على المستوى العالمي.

ورشح رئيس قسم التحليل الفني ببلتون المالية، القطاع العقاري لتحقيق تماسك أفضل من باقي القطاعات المقيدة بجانب سهم السويدي إلكتريك

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