متوفر تطلق منصتها للتجارة الإلكترونية في مصر رسميا

أعلنت منصة متوفر، للتجارة الإلكترونية، تدشين أعمالها رسميا في مصر من خلال موقعها الإلكتروني الذي يعمل باللغتين العربية والإنجليزية www.matwaffar.com ويضم العديد من السلع والمنتجات التي تحظى باهتمام الكثير من العملاء.

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ووفق بيان للمنصة، تمثل “متوفر” أول إنترنت مول لكل منصات التجارة الإلكترونية في مصر تعمل عبر منصة matwaffar بما فيها Jumia، سوق دوت كوم، و”amazon”، ونون، وشرف DJ، وكارفور، وراية شوب، وبي تك، و2B، وI2، وكايرو سيلس، وكومبيوتر شوب، وايجبت لاب توب، وموبايل لاب توب، ويونيون ستورز، والعربي وغيرها من منصات التجارة الإلكترونية الأخرى، وكذلك الموزعين وأيضا المصنعين للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

وتضم “متوفر” مئات العروض من الأجهزة على اختلاف أحجامها وأشكالها وكذلك خصائصها، حيث تعمل المنصة على توفير مقارنات لحظية بين الأجهزة الموجودة عبر منصات التجارة الإلكترونية المختلفة وتوصيل العميل بهذه المنصة للشراء من خلالها .

وقال وائل أبو العلا، الرئيس التنفيذي لمنصة متوفر، إن تدشين هذا الموقع يعد الأول من نوعه ويمثل “طفرة في بيزنس التجارة الإلكترونية” التي تقترب معدلاتها السنوية في مصر من 20 مليار جنيه تقريبا بينما تنمو عالميا بمعدلات أكثر من 70% خاصة في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا (كوفيد 19) والذي فرض على الجميع ظروفا استثنائية في البيع والشراء.

وأضاف أن فكرة المنصة الجديدة جاءت في ظل الخطوات الإيجابية التي تضطلع بها الدولة المصرية بداية من التحول الرقمي والشمول المالي ووصولا إلى التحول لمجتمع لانقدي، حيث توفر المنصة الجديدة على العملاء الوقت والجهد في البحث عن أفضل العروض والمميزات، فمن خلال ضغطة زر يمكن التعرف على أكثر من عرض من مواقع مختلفة والعميل سيكون صاحب القرار في شراء المنتج من مكانه المفضل بأرخص الأسعار وأكثر المنتجات جودة.

وتابع أبو العلا أنه مع النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية وتحول الغالبية العظمى من الموزعين والمصنعين لتنفيذ عمليات شراء ضخمة عبر منصات التجارة الإلكترونية جاءت فكرة “متوفر” والتي ستغير مفهوم التجارة الإلكترونية في مصر.

وأوضح أنه من خلال منصة “متوفر” يمكن للعميل الاطلاع على مقارنات الأسعار للأجهزة والمنتجات المختلفة بالإضافة إلى التعرف على تجربة العملاء من خلال consumer reviews مع عرض كامل لجميع تفاصيل المنتج، كما يوفر الموقع أيضا إمكانية التواصل مع العميل عبر البريد الإلكتروني في حالة العروض أو تخفيض أسعار المنتج .

وعن الهدف من توافر بعض المنتجات دون غيرها، أكد الرئيس التنفيذي لـ “متوفر” أن الموقع يضم الهواتف المحمولة، والتليفزيونات، والغسالات، والثلاجات، والتكييفات، وأجهزة الكمبيوتر، واللاب توب، والتابلت؛ حيث تمثل هذه المنتجات أكثر من 70% من الشراء عبر الإنترنت.

وأشار الرئيس التنفيذي لمنصة متوفر إلى أن اختيار شهر نوفمبر للإعلان عن بدء أعمال المنصة لأنه يشهد انطلاق موسم العودة للمدارس كما أنه يسبق عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء والسوداء التي تمثل أكثر عروض العام ازدهارا في عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت.

وأكد أبو العلا أن الشركة لديها خارطة طريق مرسومة للتوسع الأفقي والرأسي، حيث تمثل السوق المصرية للشركة بداية الانطلاق لأسواق أخرى محيطة وأبرزها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، كما سيتم التوسع في المنتجات والأسواق المعروضة.

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