وزارة قطاع الأعمال تبدأ مناقشة الملاحظات على مسودة لائحة الموارد البشرية

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دوت الخليج – بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في مناقشة المقترحات والملاحظات الواردة من الشركات التابعة لها واللجان النقابية حول مسودة لائحة الموارد البشرية، والتي وردت حتى الآن من أكثر من 100 جهة ما بين شركات ولجان نقابية.
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وترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أول الاجتماعات الخاصة بمناقشة هذه الملاحظات مع فريق العمل بالوزارة المكلف بتجميع ومراجعة الملاحظات حول مسودة اللائحة.. وقد تمت الاستجابة للعديد من الملاحظات الواردة.
ومن المقرر عقد اجتماعات لاحقة على مدار الأسبوع الجاري لاستكمال مناقشة الملاحظات الواردة من الشركات واللجان النقابية.
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