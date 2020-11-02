ارتفاع طفيف في سعر الدولار.. ومتوسط البيع يسجل 15.76 جنيه

شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار تحركا طفيفا لأعلى بأقل من قرش واحد ليلامس مستوى 15.6647 جنيه للشراء و15.7647 جنيه للبيع، اليوم الإثنين، مقابل 15.6569 جنيه للشراء و15.7569 جنيه للبيع أمس الأحد، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

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وعلى صعيد أسعار الصرف لدى وحدات القطاع المصرفي اليوم، واصل الدولار استقراره في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

فيما ارتفع الدولار قرشًا واحدًا في 4 بنوك هم: التجاري الدولي، والإسكندرية، والعربي الإفريقي الدولي، وبلوم، إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، في مقابل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع بالأمس.

كما صعد الأخضر بواقع قرشًا أيضًا في كل من: بنك عوده وقناة السويس والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان وإتش إس بي سي، ليبلغ مستوى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، مقارنة مع 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع بختام الأحد.

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