وزير الزراعة يعلن فتح السوق اليابانية أمام الموالح المصرية

دوت الخليج – أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح السوق اليابانية أمام جميع الموالح المصرية بعد العديد من المفاوضات الجادة على مدار عام 2019.

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‏وأوضح القصير، في بيان اليوم، أنه تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة في اليابان، والتي انتهت بنشر قرار فتح السوق اليابانية أمام أصناف الموالح المصرية في الجريده الرسميه اليابانية، اليوم 2 نوفمبر 2020.

‏ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، إن فتح السوق اليابانية بمثابة التحدى الأكبر الذي خاضه الحجر الزراعي في السنوات الأخيرة في مجال فتح الأسواق الجديدة وذلك نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب الياباني وصعوبة المفاوضات.

واعتبر العطار أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية بمثابة علامة الجودة العالمية، والتى تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من 2019 حتى الآن واحتلال مصر المراكز المتقدمة في الصادرات كالمركز الأول في تصدير البرتقال لجميع دول العالم.

‏والجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 4.5 مليون طن خلال هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولية.

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