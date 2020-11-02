واشنطن والخرطوم تستأنفان المحادثات التجارية بعد رفع السودان من قائمة الإرهاب

العربية دوت نت – استأنفت واشنطن والخرطوم، اليوم الاثنين، المحادثات التجارية لأول مرة بعد رفع السودان من قائمة الإرهاب.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وضمن تسوية ملفات الماضي، وقعت الولايات المتحدة والسودان مساء الجمعة الماضي، اتفاقاً تاريخياً لتسوية القضايا المرفوعة ضد الخرطوم في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام.

وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل السودانية أن حكومة السودان جددت في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسؤولية الخرطوم عن هذه الهجمات.

إلا أنها وفي نفس الوقت ورغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حالياً وفي المستقبل.

إلى ذلك، أشار البيان إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

اضغط لتحميل العدد السادس والستون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج