وزير الطيران يبحث مع السفير الأمريكي سبل تسهيل وزيادة حركة الشحن الجوي

دوت الخليج – استقبل اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بمكتبه السفير چوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لبحث العلاقات الثنائية واتفاقيات النقل الجوي بين البلدين، بحضور المهندس الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني واللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران للأمن.

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في بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المدني بالسفير الأمريكي وأكد عمق العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وخاصة في مجال النقل الجوي، وتضمن اللقاء مناقشة سبل تطوير اتفاقية النقل الجوي والتعاون في مجالات التدريب وأمن الطيران وتحديث أسطول مصر للطيران.

وأشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون الكبير الذي يمتد لأكثر من خمسين عاما بين البلدين في مجال الطيران المدني.

كما استعرض الجانبان تداعيات جائحة كوفيد-19 على صناعة الطيران المدني في مصر والعالم، وكذلك ناقشا سبل تسهيل وزيادة حركة رحلات الشحن الجوي بين البلدين، إذ تسير شركة مصر للطيران للشحن الجوي رحلات بضائع أسبوعيا إلى نيويورك.

وتستمر مصر للطيران في تشغيل رحلاتها إلى واشنطن العاصمة ونيويورك.

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