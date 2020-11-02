مقتل شخص في إطلاق نار قرب كنيس يهودي في النمسا

العربية دوت نت – أفادت وسائل إعلام نمساوية، مساء الاثنين، نقلا عن وزارة الداخلية بوقوع قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار قرب كنيس يهودي.

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وأظهرت صور سقوط مصابين بالقرب من موقع إطلاق النار .

وأعلنت الداخلية النمساوية عن مقتل أحد المهاجمين وفرار آخر.

وقال متحدث باسم الشرطة في النمسا مساء الاثنين إن الشرطة انتشرت بكثافة في وسط فيينا، بينما ذكرت صحيفة كرونين تسايتونج أن هجوما وقع على كنيس يهودي وحدث إطلاق نار.

وامتنع المتحدث عن التعليق على سبب انتشار الشرطة.

وقالت الصحيفة إن الهجوم وقع في شارع يضم المعبد الرئيسي في المدينة. كما ذكرت الصحيفة ووسائل إعلام أخرى أن إطلاق نار وقع في ساحة قريبة.

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