الحكومة الصينية تستدعي جاك ما لطرح تساؤلات قبل الطرح العام لآنت جروب

وكالات _ قال البنك المركزي المصري الصيني إنه أجرى بالاشتراك مع لجنة تنظيم البنوك والتأمين ولجنة تنظيم الأوراق المالية وإدارة النقد الأجنبي لقاءات مع جاك ما وعدد من مسؤولي آنت جروب.

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وتلقى “جاك ما” مؤسس شركة الخدمات المالية آنت جروب وعدد من المديرين التنفيذيين استدعاءً من قبل بنك الشعب الصيني وجهات تنظيمية أخرى لطرح تساؤلات قبل الطرح العام المرتقب.

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لكن البنك لم يكشف عن التساؤلات التي شملتها هذه اللقاءات.

وكان “جاك ما” قد أبدى انتقاده في خطاب الشهر الماضي بشأن حجم القيود التنظيمية الموجودة في الصين وخارجها حيال التكنولوجيا المصرفية والمالية.

ومن المقرر أن يتم الطرح العام لأسهم آنت جروب في شنغهاي وهونج كونج يوم الخامس من نوفمبر والذي من المتوقع أن يجمع 34.5 مليار دولار ليكون بذلك أكبر طرح أولي في التاريخ.

ويشهد الاكتتاب العام للمجموعة الصينية إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين الأفراد، والذين بلغ معدل تغطيتهم للطرح نحو 870 مرة، لتصل قيمة طلبات الشراء الخاصة بهم لنحو 3 تريليونات دولار.

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