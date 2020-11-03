مؤشر مديري المشتريات PMI في مصر يرتفع لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2014

سي إن بي سي _ سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI في مصر التابع لمجموعة IHS Markit بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية ارتفاعاً من 50.4 نقطة في سبتمبر إلى 51.4 نقطة في أكتوبر، مشيراً إلى تحسن للشهر الثاني على التوالي، ومرتفعاً إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014.

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وقد دعمت المؤشرات الفرعية الثلاثة للمؤشر الرئيسي ارتفاع مؤشر مديري المشتريات، وهي مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، في حين جاءت مؤشرات التوظيف ومواعيد التسليم مناقضة جزئيا لذلك الارتفاع.

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