تعيين إيهاب أبو بكر نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للتحول الرقمي

أصدر اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قراراً بتعيين إيهاب أبو بكر نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للتحول الرقمي.

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ويتمتع إيهاب أبو بكر بخبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات تصل إلى 30 عام تقلد خلالها العديد من المناصب وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشاريع الكبيرة والمعقدة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في العديد من الشركات والمؤسسات العالمية المختلفة.

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جدير بالذكر أن إيهاب أبو بكر حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال في الأعمال الدولية (ESLESCA – فرنسا)، وشهادة إدارة المؤسسات المعتمدة (جامعة ولاية فلوريدا – الولايات المتحدة الأمريكية) والبرنامج الشامل للإدارة الحديثة (Insead فرنسا).

وبدأ مسيرته المهنية في Yellow Pages ، مسؤولاً عن تنفيذ تكنولوجيا المعلومات بالشركة ، وذلك من خلال التعاون مع المكتب الرئيسي للشركة في كندا وساهم في إنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الي قيادة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) ومصفاة نفط الشرق الأوسط (MIDOR).

وانضم إيهاب بعد ذلك إلى مجموعة مانتراك ، الموزع الوحيد المعتمد لمصنع الآلات الثقيلة “كاتربيلر” في 12 دولة ، مع مكتبها الرئيسي في المملكة المتحدة وخلال فترة عملة مع الشركة والتي وصلت الى 18 عامًا.

ولعب دورًا أساسيًا في انشاء قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة طبقا للنظم التكنولوجيا الحديثة، كما أصبح مسئولا عن استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة للمجموعة بأكملها ، عبر 12 دولة وفى عام 2013 ، تم تكليفه بإعادة هيكلة قطاع تكنولوجيا المعلومات في شركة Vanguard Logistics Service (VLS) في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة وهي شركة خدمات شحن وخدمات لوجستية لها أكثر من 120 مكتبًا منتشرة في 30 دولة.

وقد نجح أبو بكر في إعادة تقييم قدرات وظيفة تكنولوجيا المعلومات، وإعادة هيكلة تشغيل تكنولوجيا المعلومات، واختيار وتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP جديد للشركة، كما عمل خلال هذه الفترة CIO لمجموعة لـ VLS وكذلك لمجموعة Mantrac في نفس الوقت وعمل أيضًا كعضو مجلس إدارة في UHL ، الشركة القابضة التي تم إنشاؤها حديثًا لمجموعة مانتراك، والتي تأسست في دبي.

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