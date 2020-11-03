مال وأعمال

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير أدوية بروتوكولات علاج كورونا خلال أكتوبر الماضي

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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الجهود المبذولة من هيئة الدواء المصرية؛ لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس التي تم ضخها بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الماضي.

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وتلقى رئيس الوزراء تقريراً من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن بيان كميات الأدوية التي تم توفيرها خلال شهر أكتوبر الماضي، بالمتابعة والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية.

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وقال المصري إن الكميات المتوافرة خلال الفترة المذكورة، كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلي، حيث تم توفير 1.868.340 عبوة من دواء “ازيثرومايسين” أقراص، و843.482 زجاجة “ازيثرومايسين” شراب، و4.045.089 عبوة من دواء “باراسيتامول” أقراص، و100 ألف زجاجة من “باراسيتامول” شراب، و1.861.633 شريط من دواء “زنك” أقراص، و3.844.878 شريط من “فيتامين سي” أقراص.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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