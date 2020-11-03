أسعار الذهب تتراجع والمستثمرون يترقبون نتائج الانتخابات الأمريكية

_ تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين الحذرين نتيجة الانتخابات الأمريكية حيث يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي على الرئيس الحالي دونالد ترامب بفارق بسيط.

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ونزلت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1892.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش.

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ولم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1893.20 دولار للأوقية.

وقال هوي لي الاقتصادي في بنك او.سي.بي.سي “المعنويات معلقة على شعرة في الوقت الحالي.. لا يعرف أحد في أي اتجاه تسير الانتخابات وثمة عدة نتائج محتملة”.

وأضاف أنه ستكون هناك شكوك بشأن التحفيز المالي طالما لم يحقق الديمقراطيون نصرا كاسحا في حين إن جاءت النتائح غير حاسمة أو محل تشكيك سيكون ذلك لصالح الدولار على الأرجح ويضعف الذهب.

كما يترقب المستثمرون اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء ويستمر يومين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت أسعار الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.07 دولار للأوقية وكسب البلاتين 0.2 بالمئة إلى 860.46 دولار وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2235.88 دولار.

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