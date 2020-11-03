مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.37% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ صعد مؤشر البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 0.37%، ليتداول عند مستوى 10467 نقطة.

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جاء ذلك بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات المصرية والأجنبية.

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في حين تراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.93%، و0.8% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 35.506 مليون جنيه على 93 شركة من خلال 1726 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 31 مقابل ارتفاع 24 في حين لم تتغير أسعار 39.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 207.382 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 746.244 ألف جنيه، مقابل 538.862 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.595 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 345.363 ألف جنيه، مقابل 340.768 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية في البورصة المصرية صافي شراء بقيمة 202.787 ألف جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وتصدر سهم العربية لاستصلاح الأراضي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.95%، تلاه سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 9.89%، ثم سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 8.98%.

في حين تصدر سهم المجموعة المصرية العقارية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.48%، تلاه سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 4.74%، ثم سهم الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 3.87%.

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