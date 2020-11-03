عاجل.. الاحتياطي الأجنبي يقفز إلى 39.2 مليار دولار بزيادة 795 مليونا

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كشف البنك المركزي المصري المصري، قبل قليل، عن قفزة جديدة في أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، بزيادة قيمتها 795 مليون دولار، ليصل إلى 39.22 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، مقابل 38.425 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر.
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وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعه للشهر الخامس على التوالي، حيث قد عاود الصعود بدءا من شهر يونيو 2020، بعد موجة انخفاض دامت لنحو 3 شهور بفعل تداعيات أزمة جائحة كورونا العالمية.
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