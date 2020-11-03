جي آر جي تضخ مليار جنيه استثمارات في قطاع تجارة التجزئة خلال 3 سنوات

فاروق يوسف _ كشف تامر جودة العضو المنتدب لشركة «جي آر جي»، عن ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه لافتتاح سلاسل تجارية جديدة بالسوق المصرية بشراكة إيطالية، وذلك خلال 3 سنوات.

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أضاف في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن الشركة حاليًا في مرحلة التأسيس، ومن المقرر انطلاقها رسميًّا في شهر ديسمبر المقبل، وستبدأ المرحلة الأولى من تنفيذ السلاسل بداية من العام المقبل.

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وأوضح، أن المرحلة الأولى تتضمن ضخ استثمارات بقيمة 250 مليون لافتتاح 3 فروع، تكون بدايتها في القاهرة، وستمتد حتى تصل إلى 30 فرعًا في مختلف أنحاء الجمهورية، بنهاية السنوات الثلاث.

العلامة التجارية ستكون بالاتفاق مع مجموعة sopria القابضة الإيطالية

وقال إن العلامة التجارية للسلاسل ستكون لسلسلة تجارية إيطالية شهيرة، وهي تابعة لمجموعة sopria القابضة الايطالية.

ووقعت شركتا «جي آر جي» المصرية ومجموعة sopria القابضة الإيطالية، في شهر سبتمبر الماضي، مذكرة تفاهم، بغرض افتتاح سلاسل تجارية في الأسواق المصرية، خاصة و\أنها تعد أول استثمارات إيطالية في مجال السلاسل التجارية، وقد شهد التوقيع الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومساعد أول وزير التموين لشؤون الاستثمار والتجارة.

وتعد الشركة القابضة الإيطالية إحدى أكبر الشركات الإيطالية المنتجة والموزعة للمنتجات الغذائية في أوروبا، وتحتوي المجموعة على شركات: “crai -Retail modeling”، وتعد مصر هي ثالث دولة خارج إيطاليا بعد سويسرا ومالطا لفتح أسواق بها.

وقال عشماوي، إن الهدف من الشراكة هو دخول لاعبين جدد داخل قطاع تجارة التجزئة في مصر، بما يضمن تعزيز نظام إتاحة السلع، وخفض أسعارها، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المستهلكين.

وأكد جودة أن جهاز تنمية التجارة هو المنظم لهذه الشراكة المصرية الإيطالية، وأنه منوط بتنظيم الأسواق التجارية كافة بما يتناسب ورؤية الدولة.

وأشار إلى أن قطاع تجارة التجزئة المنظم والذي يضم سلاسل السوبر ماركت والهايبر ماركت يمثل 25% فقط من السوق، وهو ما يشكل وجود فرص نمو متعددة في هذا القطاع.

ولفت إلى أن شكل السلاسل التي تنوي “جي أر جي” افتتاحها ستكون مختلفة تتماشى ونظم تجارة التجزئة الحديثة في إيطاليا والدول الأوروبية، حتى تتمكن من المنافسة داخل السوق، وتستطيع اجتذاب شريحة جديدة من العملاء.

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