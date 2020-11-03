رصيدي تطلق أول محفظة مدفوعات مستقلة بالتعاون مع SAIB مستهدفة مليون مستخدم خلال 2021

فهد حسين _ أطلقت شركة “رصيدي”، أمس الإثنين، أول محفظة مدفوعات إلكترونية مستقلة في السوق المصرية بالتعاون مع بنك “SAIB” وشركة ماستر كارد، مستهدفة مليون مستخدم بنهاية عام 2021.

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وقال جاك ماركو، شريك مؤسس والعضو المنتدب لشركة رصيدي، إن المحفظة تتيح مرونة عمليات السحب والإيداع من أكثر من 14,000 ماكينة صراف آلي، فضلًا عن أكثر من 70,000 نقطة بيع لشبكة أمان بالمحافظات كافة.

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وأضاف ماركو، في مؤتمر صحفي أمس، أن محفظة رصيدي تتيح للمستخدمين حزمة خدمات تشمل تحويل النقود ودفع الفواتير والشراء عبر الإنترنت دون بطاقة فضلًا عن تلقي التحويلات الواردة من الخارج، وصولًا إلى الدفع المباشر أو عن بعد للتجار باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) .

وتقدم المحفظة للشركات حلولًا لصرف أجور الموظفين، مركزة على مؤسسات التمويل متناهي الصغر الذي يضم حاليًا نحو 3.5 مليون عميل لصرف القروض وتحصيل الأقساط باستخدام المحفظة، بعد حصولها على اعتماد شبكة ميزة، لتمكن المستخدمين من تحويل الأموال واستقبالها من أي محفظة إلكترونية أخرى في أي وقت وبأي مكان، بحسب ماركو.

وكشف الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة رصيدي، عن عزم الشركة مضافعة رأسمالها المدفوع والبالغ حاليًا 20 مليون جنيه خلال 2021، لتوسيع شبكة خدماتها وتغطية أكبر عدد من المحافظات، حسيث تستهدف افتتاح من 5 إلى 10 فروع خلال العام المقبل.

ومن جانبه قال عمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لدى بنك “SAIB”، إن تداعيات أزمة كورونا سرعت من خطط الشمول المالي وحلول المدفوعات الرقمية في السوق المصرية، ما يتيح فرصة كبيرة لمحفظة رصيدي كأحد الحلول الجديدة التي تستهدف شريحة كبيرة من عملاء التمويل متناهي الصغر.

وكشف نصير، عن نمو حجم معاملات محفظة البنك الرقمية بنسبة 63% خلال الأشهر التسعة الماضية لتصل إلى 7 مليارات جنيه.

وأضاف نصير، أن عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية التي يقدمها SAIB وصل إلى نحو 1870 شركة، و 6600 فرد من عملاء البنك بنهاية أغسطس.

وأشار نصير، إلى نمو محفظة التجزئة المصرفية لبنك “SAIB” بنسبة 40% بنهاية سبتمبر الماضي مسجلة 3.9 مليار جنيه، مقارنة بنهاية ديسمبر 2019.

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