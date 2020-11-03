اتحاد المستثمرين يحدد محاور خطة اقتناص الشركات المصرية لمشروعات في العراق

بكر بهجت _ وضع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين 3 محاور رئيسية في استراتيجية التعاون مع الجانب العراقي وفتح الباب أمام الشركات المصرية للعمل في مشروعات إعادة الإعمار، تضمنت تحديد الأنشطة التي سيتم المشاركة بها بالتنسيق مع باقي جمعيات واتحادات مجتمع الأعمال، والمحور الثاني تنظيم لقاءات ثنائية بين تلك الشركات والمسؤولين عن ملفات إعادة الإعمار في العراق، والمحور الثالث رفع النتائج للحكومة لبدء التعاقد عليها بصورة رسمية.

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وقال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، إن العمل بدأ فعليًّا منذ الأمس لاستثمار الاجتماعات التي عقدتها اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة العراقية بغداد، من خلال عرض ما تم من مناقشات مع الجانب العراقي خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد يوم الأحد الماضي، ومن ثم دعوة الأعضاء لعرض رؤيتهم فيما يتعلق بالقطاعات التي يجب التركيز عليها في خطة المشاركة بإعادة الإعمار.

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وأضاف هلال في تصريحاته لنشرة «دوت الخليج» أنه فور تحديد القطاعات والأنشطة المستهدفة والتي تتناسب مع خطط الشركات المصرية، فإنه سيتم التنسيق مع الجانب العراقي على عقد جلسات ثنائية بين شركات كل قطاع على حدة، للتعرف على إمكانيات كل شركة ومتطلباتها، لافتًا إلى أن توصيات تلك الاجتماعات سيتم رفعها أولًا بأول للحكومة لتحقيق المحور الثالث والمتمثل في تحويل تلك المحادثات إلى اتفاقيات وعقود رسمية من خلال الحكومتين المصرية والعراقية.

وأشار هلال إلى أن هناك تعاونًا مثمرًا بين الاتحاد وكل من اتحادي الغرف التجارية والصناعات، وأيضًا جمعية رجال الأعمال المصريين، لوضع استراتيجية موحدة تضمن تحقيق الاهداف الاستثمارية المشتركة، لافتًا إلى أن الفرص الاستثمارية في السوق العراقية كبيرة جدًّا ويجب استغلالها بأفضل صورة ممكنة على جميع الأصعدة.

ولم يحدد هلال قيمة الاستثمارات المتوقع اقتناصها من قبل الشركات المصرية في قية، إلا أنه قال إن العراق به الآن فرص بمليارات الدولارات، وهناك العديد من المؤسسات الدولية التي ستشارك في عملية التمويل، ما يعني أن الشركات ستلاقي منافسة كبيرة من عدة دول، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار.

وكانت اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، قد بدأت أعمالها التحضيرية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة عدد من وزراء البلدين، في القطاعات التي يجري البحث والتعاون بشأنها، وتركزت المباحثات على مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من القطاعات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في النهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

والسبت الماضي ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، مباحثات وفدي الحكومتين الخاصة بأعمال اللجنة العليا المشتركة، والتي تم خلالها التوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء، والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار، داعيًا الشركات المصرية إلى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة.

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