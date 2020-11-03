1045 مستثمرا يسحبون كراسة شروط الوحدات الصناعية الجاهزة

بكر بهجت _ تقدم نحو 1045 مستثمرًا لسحب كراسات الشروط الخاصة بحجز الوحدات الصناعية الجاهزة التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 7 محافظات، الأمر الذي دفع الهيئة إلى مد فترة سحب الكراسات إلى نهاية الأسبوع الجاري، بدلًا من اليوم الإثنين، وذلك لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستثمرين.

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وقالت مصادر قريبة من الملف إن التمديد جاء بقرار من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع نظرًا لعدم الوصول إلى العدد المستهدف، مشيرين إلى أن عدد المتقدمين لم يتجاوز 1045 مستثمرًا، في حين أن الوحدات المطروحة يصل عددها إلى 1657 وحدة.

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وأضافت المصادر أن مد فترة سحب كراسات الشروط سيكون حتى يوم 19 من الشهر الجاري، وسيتم تطبيقه على 3 مراحل، الأولى حتى نهاية الأسبوع الجاري، وما لم يتم الوصول إلى العدد المستهدف، فإنه سيتم التمديد حتى يوم 12 نوفمبر، ثم إلى يوم 20 من نفس الشهر، موضحة أن الوزارة كانت خطتها تتضمن الوصول بعدد المتقدمين إلى أكثر من 2000 مستثمر، خاصة أن الوزارة سمحت للمستثمر الواحد بالتقدم والحصول على أكثر من وحدة.

دراسة إمكانية الوصول بفترة استقبال الخطابات حتى منتصف الشهر المقبل

وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية منتصف أكتوبر الحالي، 1657 وحدة صناعية جديدة بنظام التمليك أو الإيجار، في 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر في عدة أنشطة صناعية متنوعة، من إجمالي 4307 وحدات جاهزة وكاملة المرافق.

وأشارت المصادر إلى أنه كان من المقرر أن تبدأ الهيئة منذ غدٍ الثلاثاء في تلقي طلبات الحصول على الوحدات، إلا أنه سيتم تمديد ذلك أيضًا إلى يوم 22 من الشهر الجاري، على أن تستمر فترة تلقي الطلبات حتى منتصف ديسمبر، في حالة غلق باب سحب الكراسات يوم 20 نوفمبر، موضحة أن تلقي الطلبات سيستمر لمدة 20 يومًا قابلة للتمديد.

وخلال اللقاء الذي عقده اتحاد الصناعات، الأسبوع الماضي قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن 900 مستثمر تقدموا لشراء كراسات الشروط لحجز الوحدات الصناعية الجديدة المطروحة لصغار المستثمرين والشباب، منذ طرح ٧ مجمعات صناعية فى 13 أكتوبر الجاري من إجمالي 1657 وحدة تم طرحها في 7 محافظات.

وتتيح الوحدات الإيجار لعشر سنوات قابلة للتجديد بمتوسط قيمة إيجارية ٢١ جنيهًا للمتر المربع وتتراوح المساحات المتاحة من ٤٨ مترًا وحتى ٧٩٢ مترًا مربعًا، وفقًا لمكان المجمع والأنشطة الصناعية المتوفرة فيه.

وأعلنت الوزارة عن تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للتخفيف عن كاهل المستثمرين، منها تخفيض سعر كراسة الشروط من أكثر من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، بالإضافة إلى إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف الفحص اللتين تجاوزتا 6 آلاف جنيه، مشيرة إلى رفع الحد المسموح به للحصول على الوحدات من 4 وحدات إلى 8 وحدات ما دام النشاط يستوعب ذلك.

ويوفر كل مجمع صناعي منطقة للخدمات تشمل مباني إدارية ومعارض ومسجدًا ومنافذ بيع وسوبر ماركت وبنكًا ومطعمًا وكافتيريا، وجميع المباني والوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية وخرسانية مع واجهات معمارية حديثة، كما أن كل الوحدات كاملة التشطيب والمرافق.

وتدرس الوزارة وفق ما أعلنته جامع، إتاحة التأجير التمويلي لصغار المستثمرين لتملك الوحدات الصناعية للتيسير على المستثمرين، وتتضمن الدراسة خصم قيمة الإيجار من القيمة الإجمالية للوحدة في حالة الرغبة في تملك الوحدة الصناعية، واعتبار الإيجار الذي يدفع قسطًا لثمن هذه الوحدة.

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