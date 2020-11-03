فورشنر وجراند شيروكي يواصلان صدارة السيارات الرياضية الكبيرة

شاهندة إبراهيم – أظهرت الأرقام والإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، بلوغ المركبات الرياضية الكبيرة عتبة 1240 وحدة مباعة منذ بداية العام حتى الآن .

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وواصلت تويوتا فورشنر تربعها على عرش السيارات الرياضية الكبيرة فئة SUV -D، عبر اقتناصها أكثر من نصف مبيعات هذه الفئة مستحوذة على حصة سوقية مثلت نحو 51.4%.

وحافظت جيب جراند شيروكي على المركز الثاني في ترتيب السيارات الرياضية الكبيرة الأكثر مبيعًا في الفترة الممتدة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، بعد أن أمنت حصة من السوق قدرت بنحو 32.8%.

وظلت كيا سورنيتو في المركز الثالث بعد أن سجلت حصة سوقية مثلت بنحو 10.2%.

وحققت السيارة اليابانية تويوتا برادو حصة توازي نحو 4.2% من السوق، أودعتها في المركز الرابع في قائمة السيارات الرياضية كبيرة الحجم.

واشتدت المنافسة بين كل من ميتسوبيشي باجيرو وشيري تيجو 8، لتحسمها الأولى بفارق طفيف للغاية، مسجلين حصص قُدرت بنحو 0.7% و0.6% على الترتيب.

فيما سجلت العلامات الأخرى حصة سوقية متواضعة للغاية توازي نحو 0.1% من السوق.

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والجدير بالذكر أن السيارة كيا سورنيتو موديل 2020 حصلت جميع فئاتها الثلاثة على خصم قُدر بنحو 100 ألف جنيه، وباتت الفئة الأولى بنحو 549 ألف و900 جنيه، والثانية 649 ألف و900 جنيه، أما الثالثة بقيمة 749 ألف و900 جنيه.

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