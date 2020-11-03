بنك مصر ينظم ماراثون للدراجات على هامش فعاليات اليوم العالمي للادخار

نظم بنك مصر بمناسبة “اليوم العالمي للادخار” ضمن فعاليات الشمول المالى، ماراثون للدراجات يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2020، وذلك بهدف التوعية بالادخار وأهميته للفرد والمجتمع والتعريف بالشمول المالي.

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وانطلق الماراثون من أمام بانوراما 6 أكتوبر بمدينة نصر وصولا لمنطقه الكوربة بمصر الجديدة والعودة لنقطة البداية، وقد شارك في الماراثون أكثر من 400 فرد من جميع فئات المجتمع، وبحضور طلاب من جامعة سيناء.

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وجاء اختيار بنك مصر لتنظيم الماراثون في إطار تفعيل دوره في دعم الرياضة ونشر ثقافة ركوب الدراجات بين أفراد المجتمع، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم مبادرة “دراجتك – صحتك” كأحد أهم جهود الدولة في نشر ممارسة الرياضة لتحسين اللياقة البدنية وتغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين باعتبار الدراجة أحد وسائل الانتقال الآمنة في ظل خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد وللمساهمة في التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى وتحسين الصحة العامة.

وتضمن الحدث تقديم نبذة تثقيفية وتوعوية على هامش الماراثون من د. سوزان حمدي – رئيس قطاع الشمول المالي وتطوير الاعمال ببنك مصر، كما شارك بالفعاليات النموذج المصرفي المصرى EBSMوالذى يرعاه بنك مصر للعام السابع على التوالي للتواجد بمختلف الجامعات والمدارس.

وتم توزيع مواد تثقيفية بهدف التوعية بالشمول المالي ونشر الثقافة المالية والتوعية بالادخار وأهميته على الفرد والمجتمع، حيث يعد الادخار مصدر أمان وتحصين للفرد وينمى الوعي والادراك ليكون أكتر قدرة على مواجهة أي ظرف طارئ، كما وأن الاستثمار فى الأموال المدخرة يؤدى إلى خدمات جليلة للاقتصاد القومي وزيادة حصيلة المدخرات يؤدي الى فتح أفاق ومجالات اقتصادية جديدة وذات نفع عام.

كما قام بنك مصر بإصدار محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وكذلك بطاقة “ميزة” الاليكترونية للمشاركين بالماراثون، بالإضافة الى توزيع هدايا عينية على المشاركين.

هذا وقام بنك مصر بالمشاركة في فعاليات الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار تحت رعاية البنك المركزي المصري المصري، في ضوء حرص البنك على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي اتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وايماناً منه بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة منها حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، التمويل والائتما.

وقد حرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء وبالأخص فئة الشباب كونهم الفئة الأكبر اتساعاً في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات في الفترة من 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر، هذا ويعتبر الوصول لكافة فئات المجتمع وضمهم للنظام المالي الرسمي واهمها الشباب والمرأة يعد من أهم اهداف قطاع الشمول المالي وتطوير الاعمال ببنك مصر.

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