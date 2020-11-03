ارتفاع أرباح تومسون إلى 1.44 مليار دولار في الربع الثالث

_ أعلنت شركة تومسون اليوم، ارتفاع إيرادات الربع الثالث ورفعت توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة لعام 2020 بأكمله. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقالت الشركة المزودة للأخبار والمعلومات، إن الإيرادات الفصلية زادت اثنين بالمئة إلى 1.44 مليار دولار وإن الربح التشغيلي ارتفع 21 بالمئة إلى 318 مليون دولار. اضغط لتحميل العدد السابع والستون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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