ماستركارد تطلق منصة Cyber Secure لحماية المنظومة الرقمية

أعلنت شركة ماستركارد عن إطلاق منصة Cyber Secure، والتي تضم مجموعة من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتسمح للبنوك بتقييم المخاطر الإلكترونية عبر نظامها البيئي لمنع أي اختراقات محتملة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وذكرت ماستركارد في بيان اليوم، أنه بالاستفادة من هذه القدرات، ستتمكن البنوك من تحديد التهديدات والثغرات على مستوى بيئتها الإلكترونية كاملة وترتيبها بحسب الأهمية، كما يمكن للبنوك التي تقوم بإنجاز عمليات الدفع عن التجار مساعدتهم في فهم المخاطر الإلكترونية الخاصة بهم، وبالتالي منع عمليات احتيال قد تكلف مئات الملايين من الدولارات.

اضغط لتحميل العدد السابع والستون من نشرة دوت الخليج

وأضافت أنه مع نمو الاقتصاد الرقمي من حيث الحجم والتعقيد، تزداد الثغرات التي قد تكون عرضة للهجوم ضمنه. وأحد الأمثلة على ذلك هو تقنية إنترنت الأشياء التي تتقدم بسرعة كبيرة حيث يولّد الأشخاص وأجهزتهم 2.5 كوينتيليون بايت من البيانات يوميًا، علمًا أن90٪ من هذه البيانات جرى توليدها خلال العامين الماضيين فقط.

وتابعت: تشير التقديرات أنه وبحلول العام المقبل، ستقع شركة واحدة ضحية لهجمات برامج الفدية كلّ 11 ثانية.

وقال أجاي بالا، رئيس الحلول الأمنية والمعلومات لدى ماستركارد، إن العالم يواجه اليوم مشكلة حقيقية على صعيد الاختراقات الإلكترونية تبلغ كلفتها 5,2 تريليون دولار، وهذا أحد أكبر التهديدات التي تؤثر على مستويات ثقة المستهلك.

وأكد أن ماستركارد تسعى لاستباق المحتالين بخطوات وتعمل باستمرار على تطوير وتعزيز وسائل الحماية للبيئات الإلكترونية الخاصة بعملائها من البنوك والتجار.

وأضاف أن منصة Cyber Secure تمكن ماستركارد من القيام بذلك عبر مجموعة من القدرات الإلكترونية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز الثقة في كل تجربة سواء على مستوى الشركات أو المستهلكين.

وتشكل منصة Cyber Secure خطوة مهمة على مستوى الجهود المستمرة لتحديد الثغرات الأمنية وترتيبها بحسب الأهمية، وسوف تسهم المنصة في جعل الصناعة أكثر كفاءة في إدارة ومنع اختراق البيانات بشكل مسبق، والحفاظ على أمن ونزاهة نظام الدفع وحماية بيانات المستهلك من خلال تمكين البنوك من مراقبة وتتبع حالتها الأمنية بصورة مستمرة.

كما تساعد المنصة على تقليل الخسائر المالية المرتبطة بالهجمات، وتوفر الوقت والموارد، مع تقديم نظرة شاملة للمخاطر الإلكترونية من خلال تطبيق واحد.

وبالاعتماد على قدرات شركة «ريسك ريكون» (RiskRecon) ، التي حصلت عليها ماستركارد في عام 2020، يتم تقييم المخاطر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تجمع بين العديد من مصادر البيانات العامة والخاصة.

وتعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تقييم البيانات استنادًا إلى 40 معيارًا للأمان والبنية التحتية، وتحليل تأثير وأهمية كل ثغرة أمنية بحيث يتم تصنيف المخاطر الإلكترونية وإصدار مؤشر لتتبع هذه الثغرات بحسب الأولوية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج