تويوتا إيجيبت و AMG يفتتحان فرع جديد متكامل بالقطامية

شاهندة إبراهيم – افتتح كل من أحمد منصف الرئيس التنفيذي لمجموعه شركات تويوتا إيجيبت، ووليد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة الحرمين – أحد الموزعين المعتمدين – اليوم فرع جديد متكامل في القطامية.

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يأتي ذلك ضمن خطة تويوتا إيجيبت للتوسع في إنشاء مراكز خدمات متكاملة لتلبية متطلبات عملاء الحالين والجدد في مصر.

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ويقدم الفرع الجديد باقة خدمات متنوعة، من بينها مبيعات السيارات وخدمات ما بعد البيع، كما سيوفر بيع الإكسسوارت المختلفة لموديلات تويوتا بحيث تكون مطابقة لموصفاتها العالمية، هذا إلى جانب إتاحة زيوت تويوتا الأصلية.

ومن جانبه أكد أحمد منصف: “على الرغم من الظروف التي نمر بها في الفترة الحالية، إلا أن كان لا بد من الاحتفال بأحد أكبر إنجازات شركة AMG في 2020 وباعتبارها أيضًا أحد أهم شركائنا علي مدار الثمانية أعوام الماضية.

أضاف، أن افتتاح المركزالجديد يُعد نقلة كبيرة وخطوة ناجحة على طريق خططنا التوسعية، مشيدًا بتجهيز الفرع متماشياً مع معايير تويوتا العالمية.

وفي سياق متصل، أفاد وليد إبراهيم الرئيس التنفيذي لشركة AMG، بأن حجر الزاوية لخططنا الاستثمارية يرتكز على إرضاء العملاء والحفاظ على المكانة المكتسبة في السوق المصرية.

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