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ألمانيا تدعو إلى اتفاق شراكة جديد عبر الأطلسي بعد الانتخابات الأمريكية

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فرانس برس _ تمنّت ألمانيا انتخابات رئاسية منصفة وسلمية للولايات المتحدة اليوم، وفق ما أفاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مشيرا إلى أن بلاده ستسعى إلى اتفاق شراكة جديد عبر الأطلسي مع واشنطن بعد صدور النتائج.

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وقال: “نتمنى للأمريكيين يوم انتخابات منصفا وجيدا وقبل أي شيء، سلميا. إنه اقتراع تاريخي سيحدد مسار ودور الولايات المتحدة في العالم”.

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أضاف أن ألمانيا ستسعى إلى شراكة فعالة عبر الأطلسي بعد الانتخابات، ومؤكدا: “نريد اتفاقا جديدا في ما يتعلّق بهذه الشراكة”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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