المصرف المتحد يطلق خاصية الدفع اللاتلامسي عبر ماكينات ATM

أطلق المصرف المتحد، خاصية الدفع اللاتلامسي، عبر أكثر من 220 ماكينة صراف آلي منتشرة بجميع المحافظات.

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وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، في بيان اليوم، إن جهود البنك مستمرة لتحسين وتطوير الخدمات الرقمية لتلبية الاحتياجات وغرز الثقافة المالية الإلكترونية لتوسيع قاعدة الشمول المالي.

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وأضاف القاضي، أن المصرف المتحد ضمن أواائل البنوك التي أطلقت البطاقات اللاتلامسية في مارس 2020 الماضي.

وأوضح القاضي، أن سوق المدفوعات الإلكترونية يشهد نمو كبير عالميا، وأن التطور الحاصل في السوق المصرية يعد انعكاسا لآليات السوق العالمي، فضلا عن أن المجتمع المصري يمثل قوي شرائية كبيرة، الأمر الذي أدى لزيادة الطلب السوقي علي إصدار البطاقات البنكية بمختلف أنواعها.

من جانبه أشار أحمد حلمي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في المصرف المتحد، أن عمليات الدفع اللاتلامسية تستخدم الخدمات التكنولوجية اللاسلكية قصيرة المدي لاتمام معاملات الدفع بصورة آمنة وسريعة، وذلك من خلال البطاقة المزودة بشريحة هوائية قريبة المدى تسمح بتنفيذ عملية الدفع المطلوبة.

وتابع أن إتمام المعاملة يتطلب أن تكون ماكينة الصراف الآلي مزودة بإمكانية الدفع اللا تلامسية مع ضرورة وجود وسيلة اتصال لاتلامسية في نفس الوقت.

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