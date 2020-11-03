معرض سيتي سكيب يبدأ فاعلياته غدا بمشاركة 50 جهة ورعاية دوت الخليج

ينطلق غداً الأربعاء معرض سيتي سكيب 2020 أكبر حدث عقاري في مصر، والذي تنظمه انفورما ماركيتس، بمشاركة مجموعة كبيرة من شركات التطوير العقاري التي تستعرض مشاريعها وتقدم باقة من العروض الحصرية خلال المعرض الذي يستقطب المستثمرين والباحثين عن العقارات التجارية أو السكنية أو الضيافة، وتقام هذه النسخة برعاية إعلامية من جريدة «دوت الخليج».

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ويستمر المعرض يوميًا حتى 7 نوفمبر الجاري، ويقام في مركز مصر الدولي للمعارض بدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومشاركة أكثر من 50 جهة عارضة من أبرز العلامات التجارية في مصر، ويأتي تنظيم الحدث استجابة للطلب الهائل الذي شهدته الجهة المنظمة من قبل العارضين والمعنيين بالقطاع، بما يؤكد التطلعات الإيجابية حول السوق العقاري المصري والرغبة في استئناف الأنشطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وفي بيان للشركة المنظمة قال فارس خليل، مدير معرض سيتي سكيب في مصر: “في إطار استعدادنا لتنظيم النسخة الجديدة من المعرض، حرصنا على التعاون مع الجهات المعنية من القطاع الحكومي والخاص والعمل معهم يداً بيد من أجل تقديم منصة آمنة وصحية للزوار وجميع المشاركين، وسنعمل عن كثب على التأكد من اتباع قواعد السلامة الكاملة التي طورتها انفورما المعزّزة لتحقيق أعلى مستويات النظافة العامة والسلامة لبيئة الأعمال العقارية الأكبرفي مصر والتي تجمع تحت سقف واحد أبرز المطورين العقاريين والمعنيين والمهتمين بالقطاع العقاري”.

ومن جانبه قال الدكتور محمـد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج المصرية والرائدة في التطوير العقاري، إن الشركة تستعرض من خلال منصة سيتي سكيب 2020، جميع مشاريعها المنتشرة في أنحاء مصر مثل “المقصد” المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، و”مزارين”، و”زاهية”، و”إيتابا”.

وأضاف: ” فخورون بأننا أول من يبدأ التسليم في العاصمة الجديدة بمشروع المقصد الذي يتميز بمساحات متنوعة تبدأ من 111 متراً كاملة التشطيب، حيث راعى التصميم الهندسي تنوع الوحدات السكنية لتناسب مختلف الأذواق وتجمع بين التصميمات الكلاسيكية والعصرية”.

وفي إطار لافيستا للتطوير العقاري، قال أحمد أنور، مدير التسويق: “سنطلق أول مشروع متعدد الاستخدامات “لافيستا سيتي” الذي يضم ستة عشر مجمعاً بما يشمل الفيلات المستقلة والمنازل ذات الطوابق الثنائية، و وحدات التاون هاوس، كما يشمل المشروع مستشفى ومدرستين دوليتين ونادي رياضي”

وتشارك شركة ركاز للتطوير العقاري بمشروع أوبال في سيتي سكيب 2020 وتعد المشاركة الأولى للشركة بالمعرض باعتباره أحد الأحداث الهامة بالسوق العقاري التي تحقق التواصل المباشر بين الشركة والعملاء.

وتوقع المهندس تامر بكير الرئيس التنفيذي لشركة ركاز للتطوير العقاري أن يشهد معرض سيتي سكيب مصر هذا العام نشاطاً وإقبالا كبيراً من العملاء للاختيار من حزمة متنوعة من المشروعات المتواجدة في مكان واحد وأكد أن السوق العقارية بدأت تشهد تحسنا ملحوظا ومتزايداً منذ يونيو الماضي، حيث بدأ العملاء في تنفيذ الطلب المؤجل منذ بدء أزمة كورونا في مصر خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف بكير، أن مشروع “أوبال” يمتد على مساحة 4 آلاف متر مربع بمنطقة mu23 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي مبيعات تبلغ600 مليون جنيه، وتبلغ المساحة البنائية للمشروع 20 ألف متر مربع، ويضم 220 وحدة بمساحات متنوعة بارتفاع 10 أدوار، تتنوع بين تجاري وإداري وطبي، ومنطقة خدمات على أعلى مستوى.

وسيستضيف المعرض العقاري الذي يستمر أربعة أيام عددًا من الجهات العارضة المشاركة لأول مرة مثل “ماونتن فيو” و”إنرشيا” والعديد من العلامات التجارية التي تجلب إلى منصة المعرض أكثر مشاريع العقار تنافسية والتي تمتد عبر شرق وغرب القاهرة وساحل البحر الأحمر والساحل الشمالي.

ويقام معرض سيتي سكيب في مركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة أكثر من خمسين مؤسسة على مدى الأيام الأربعة لانعقاده، وذلك بدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويلتزم معرض سيتي سكيب بكافة معايير الأمان التام من إنفورما للصحة والسلامة، بهدف ضمان سلامة جميع العارضين والزوار عبر مختلف الفعاليات التابعة للشركة حول العالم، الأمر الذي يتيح للمشاركين في سيتي سكيب ممارسة الأعمال والتواصل فيما بينهم ضمن بيئة آمنة ونظيفة.

اضغط لتحميل العدد السابع والستون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج