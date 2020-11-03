الشرقية الوطنية للأمن الغذائي تخفض حصتها في المنصورة للدواجن إلى 1.47%

رنا ممدوح _ خفضت شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، حصتها في رأسمال المنصورة للدواجن من 3.29% إلى 1.47%.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الشرقية الوطنية للأمن الغذائي قامت ببيع 368.894 ألف سهم من أسهم المنصورة للدواجن بقيمة إجمالية 5.586 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 15.14 جنيه للسهم الواحد، وقامت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن دعاء عبد ربه تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة المنصورة للدواجن بنسبة 10.5%، يليها صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس بنسبة 9.8%، ثم سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 8.64%، ثم طارق عبد الرازق نائب رئيس مجلس الإدارة بنسبة 7.01%.

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