التجاري الدولي يصعد 1.66% ويرفع مكاسب البورصة إلى 0.79% بختام التعاملات

رنا ممدوح _ اختتم مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم متداولاً عند مستوى 10512 نقطة، محققاً صعوداً بنسبة 0.79%، بدعم من سهم البنك التجاري الدولي.

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وسجل السهم، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعاً بنسبة 1.66%، وأغلق عند مستوى 62.48 جنيه.

وصعد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان هامشياً بنسبة 0.05%، في حين تراجع EGX100 بصورة طفيفة بنسبة 0.02%.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 832.522 مليون جنيه، على 183 شركة من خلال 31.334 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 80 شركة مقابل تراجع 76 في حين لم تتغير أسعار 27.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 8.515 مليون جنيه، منها 8.247 مليون جنيه للمؤسسات، و268.052 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 10.997 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 34.239 مليون جنيه، مقابل 23.242 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 19.512 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 21.888 مليون جنيه، مقابل 2.375 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 85.37% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على6.72% والعرب على 7.91% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 20.8% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.19%.

وتصدر سهم العربية لاستصلاح الاراضي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.95%، تلاه سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 9.56%، ثم سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.46%.

في حين تصدر سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.46%، تلاه سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 7.18%، ثم سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 6.85%.

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