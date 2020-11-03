مال وأعمال

طلبيات المصانع الأمريكية ترتفع بقوة في سبتمبر

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_ زادت الطلبيات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع بقوة في سبتمبر ، لكن تباطؤا متوقعا للإنفاق الاستهلاكي حال دون تحقق المزيد من الارتفاع، وذلك في ظل نضوب الأموال الحكومية المقدمة للشركات والعاملين المتضررين من جائحة كوفيد-19.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن طلبيات المصانع ارتفعت 1.1 بالمئة بعد زيادة 0.6 بالمئة في أغسطس .

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا زيادة واحد بالمئة في سبتمبر

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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