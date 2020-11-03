دي إم ديفيلوبمنت تنتهي من بيع وحدات المرحلة الأولى من مشروع ذا جروف بمليار جنيه

أعلنت شركة دي إم ديفيلوبمنت للتنمية السياحية عن استكمالها خلال الربع الثالث من العام الحالى 2020، كامل وحدات منطقة بريليا بالمرحلة الأولى من المشروع حيث تم بيع 400 وحدة بقيمة 700 مليون جنيها، كما باعت الشركة الطرح الأول بمنطقة سيريا، بإجمالى مبيعات 300 مليون جنيه تعادل 102 وحدة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال الدكتور أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب للشركة في بيان، إن الشركة تطمح لاستغلال الانتعاشة الحالية فى الربع الأخير من العام، إذ تستهدف بيع الطرح الثانى بمنطقة سيريا، بالإضافة إلى منطقة كابيلا، وذلك بإجمالي مبيعات متوقعة تبلغ 400 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تعزيز مبيعاتها خلال عام 2021 بقيمة بيعية تتجاوز المليار جنيه، وذلك باستكمال بيع منطقة سيريا واستهداف بيع نماذج فيلات بمنطقتى جالا وكابيلا.

وأشار إلى ان الشركة تعقادت مع شركة GWWS، وذلك لتنفيذ أعمال البنية التحتية المتكاملة من حمامات السباحة وشبكة الصرف ومحطة المعالجة خلال العام الحالي،

يقع منتجع ذا جروف على طريق الزعفرانة، بمنطقة العين السخنة، ويضم 1700 وحدة، مقسمة مابين وحدات سكنية سياحية وفندقية، وتمثل المناطق المبنية فى المنتجع تقريباً 15% فقط من المساحة الكلية للمشروع.

اضغط لتحميل العدد السابع والستون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج