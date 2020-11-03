ذا ووتر واي تطلق مشروعا سكنيا باستثمارات 5 مليارات جنيه في القاهرة الجديدة

أعلنت شركة ذا ووتر واي للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع سكني متكامل الخدمات على 30 فدانًا بالتسعين الشمالي بالقاهرة الجديدة، وتبلغ استثماراته المبدئية 5 مليارات جنيه.

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وفي بيان للشركة قال هيثم سمير الرئيس التنفيذي لشركة “إيكوتي” التابعة لها، إن المجموعة حققت زيادة بنسبة 50% في المبيعات التعاقدية خلال العام الجاري بالمقارنة بحجم المبيعات المحقق بالفترة ذاتها بعام 2019.

وأضاف أن المبيعات التي تم تحقيقها خلال الأشهر الماضية شهدت زيادة عن المستهدف بنسبة 30%، ويأتي ذلك رغم حالة الهدوء التي شهدها القطاع العقاري في الربع الأول من العام الجاري نتيجة تفشي فيروس كورونا بالاضافة إلى توقف الشركة عن العمل لمدة شهرين.

وأوضح أن الطفرة البيعية تعكس قوة السوق العقارية المصرية، وكذلك تميز المنتجات العقارية التي تنفذها المجموعة والشركات التابعة لها، والخطط التسويقية التي تم وضعها بناءً على دراسات علمية دقيقة لتقديم ما يتناسب مع احتياجات العملاء المستهدفين.

وأضاف أن نحو 36% من قاعدة عملاء الشركة هم من الأجانب، من كندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ودبي.

وقدَّر المبيعات المتوقع أن تحققها مجموعة شركات ذا ووتر واي نهاية العام الجاري بما بين 700 و800 مليون جنيه في حال عدم طرح مشروعات جديدة.

وعن الخطط التوسعية لمجموعة شركات ذا ووتر واي قال سمير إن الشركة تعتزم إقامة مشروع في منطقة الشويفات بمدينة القاهرة الجديدة يشمل شققًا فندقية باجمالى 120 شقة بمساحات من 60 إلى 500 متر، وتم التعاقد مع إحدى العلامات الفندقية الكبرى لإدارة المشروع، وتُسلَّم الوحدات كاملة التشطيب بالتكييفات والمطابخ.

كما أكد اهتمام المجموعة بالتوسع في الحصول على أراضي بغرب القاهرة والمحافظات، منوها أن هناك تفكير بالدخول فى مشروعات فى العلمين الجديدة وأنه بالنسبة لأراضى الساحل الشمالى سيتم الانتهاء من تصاريحها حتى يتم طرحها للعملاء.

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