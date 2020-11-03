مال وأعمال

فاروس تتوقع خفض سعر الفائدة مجددا 50 نقطة أساس في اجتماع المركزي القادم

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دوت الخليج – رجحت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إقدام البنك المركزي المصري المصري على خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده نهاية الأسبوع القادم، ليصل سعر الإقراض إلى 9.25% والإيداع 8.25%.

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وأرجعت رئيس قطاع البحوث توقعات فاروس إلى انتعاش مصادر النقد الأجنبي في الشهور الثلاثة الأخيرة.

وأضافت السويفي إنه من المتوقع ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 3.9% على أساس سنوي و1.6% على أساس شهري، ليبلغ متوسطه 4.9٪ نهاية عام 2020، و4.4% سنويًا في العام المالي 2020 – 2021.

وأوضحت: تعزو هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التعليم العالي، حيث عادة ما تؤثر زيادة الرسوم الدراسية على قراءة التضخم في شهر أكتوبر من كل عام.

وقالت السويفي: من المتوقع أيضًا أن يرتفع معدل التضخم في الحضر إلى 4.6% على أساس سنوي و1.8% على أساس شهري، ليبلغ متوسطه 5.0% سنويًا بنهاية العام الحالي وخلال العام المالي 2020 – 2021.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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