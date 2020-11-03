فاروس تتوقع خفض سعر الفائدة مجددا 50 نقطة أساس في اجتماع المركزي القادم

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دوت الخليج – رجحت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إقدام البنك المركزي المصري المصري على خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده نهاية الأسبوع القادم، ليصل سعر الإقراض إلى 9.25% والإيداع 8.25%.
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وأرجعت رئيس قطاع البحوث توقعات فاروس إلى انتعاش مصادر النقد الأجنبي في الشهور الثلاثة الأخيرة.
وأضافت السويفي إنه من المتوقع ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 3.9% على أساس سنوي و1.6% على أساس شهري، ليبلغ متوسطه 4.9٪ نهاية عام 2020، و4.4% سنويًا في العام المالي 2020 – 2021.
وأوضحت: تعزو هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التعليم العالي، حيث عادة ما تؤثر زيادة الرسوم الدراسية على قراءة التضخم في شهر أكتوبر من كل عام.
وقالت السويفي: من المتوقع أيضًا أن يرتفع معدل التضخم في الحضر إلى 4.6% على أساس سنوي و1.8% على أساس شهري، ليبلغ متوسطه 5.0% سنويًا بنهاية العام الحالي وخلال العام المالي 2020 – 2021.
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