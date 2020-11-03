الدولار يواصل حركته الهادئة أمام الجنيه

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شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار ارتفاعًا طفيفًا للغاية، اليوم الثلاثاء، ليبلغ نحو 15.6667 جنيه للشراء و15.7667 جنيه، مقابل 15.6647 جنيه للشراء و 15.7647 جنيه للبيع أمس الإثنين، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
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وعلى صعيد أسعار صرف الدولار اليوم، ظل الأخضر مستقرًا في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند نفس مستوى الأمس دون تغيير بالغًا 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
كما استقر الدولار في بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي، حول منطقة 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
وثبت الدولار أيضًا في كل من: بنك عوده وقناة السويس والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان وإتش إس بي سي، عند مستوى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.
في المقابل رفع بنك بلوم سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا، إلى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع بالأمس.
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