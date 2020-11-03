الدولار يواصل حركته الهادئة أمام الجنيه

شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار ارتفاعًا طفيفًا للغاية، اليوم الثلاثاء، ليبلغ نحو 15.6667 جنيه للشراء و15.7667 جنيه، مقابل 15.6647 جنيه للشراء و 15.7647 جنيه للبيع أمس الإثنين، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

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وعلى صعيد أسعار صرف الدولار اليوم، ظل الأخضر مستقرًا في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند نفس مستوى الأمس دون تغيير بالغًا 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

كما استقر الدولار في بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي، حول منطقة 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وثبت الدولار أيضًا في كل من: بنك عوده وقناة السويس والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان وإتش إس بي سي، عند مستوى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

في المقابل رفع بنك بلوم سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا، إلى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع بالأمس.

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