الانتخابات الأمريكية.. ترامب: ليس هناك سبب لتجاوز تاريخ الاقتراع وهناك متسع من الوقت لفرز الأصوات

وكالات _ قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شأن تصريح مديرة الحملة الانتخابية للمرشح جو بايدن، جين أومالي ديلون، التي أكدت أنه “لن يتم إعلان فوز ترامب في ظل أي سيناريو ليلة الانتخابات”.

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وقال ترامب في مقابلة مع برنامج “فوكس آند فريندز” أجريت صباح الثلاثاء: “كان هذا اقتباسا غريبا للغاية. أنا لا أعرف ما الذي قصدته، إلا أنها ربما تتحدث عن القرار الغريب للغاية الذي اتخذته المحكمة العليا الأمريكية والذي يسمح بوقت إضافي لفرز الأصوات والكثير من الأشياء الأخرى”.

وأشار إلى أن “هذا يسمح بالفوضى. ولذا ربما تتحدث عن ذلك. ربما يمكنك تفجير ولاية بنسلفانيا حتى لا تضطر إلى القيام بذلك”، وقال إن موقف حملة بايدن لم “يخيفه”.

وأضاف: “ليس لدي أي فكرة عن هويتها. أعتقد أن لديها علاقة بحملته. لقد كان اقتباسا غريبا ولم يكن ذكيا”.

وعن القرارات الأخيرة الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية في بنسلفانيا ونورث كارولينا بتمديد المواعيد النهائية لمسؤولي الانتخابات لتلقي الاقتراع، قال ترامب: “القرار بشأن ولاية بنسلفانيا كان قرارا مروعا. ليس هناك سبب لتجاوز تاريخ الاقتراع. يجب على الناس أن يدلوا بأصواتهم في وقت مبكر. لا يتعين عليك الانتظار حتى النهاية. لماذا ينتظرون حتى النهاية؟ هناك متسع من الوقت لفرز الأصوات وجدولتها”.

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