البنك الأهلي يبدأ تطوير منظومة التحصيل الإلكتروني بجامعة الملك سلمان

دوت الخليج – قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك بدأ في تفعيل الشراكة الاستراتيجية التي تم إبرامها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف ميكنة المدفوعات وتعظيم التحصيل الإلكتروني بثلاث جامعات أهلية من بينها جامعة سلمان.

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وأضاف عكاشة أن الاتفاقية تتضمن تقديم البنك عددا من المنح للبرامج الدراسية في العديد من التخصصات العلمية يستفيد منها الطلاب بجامعة الملك سلمان وكذا باقي الجامعات الأهلية بنسبة تغطية تبلغ 100% من قيمة الرسوم الدراسية للبرنامج الدراسي للطالب، حيث يستمر البنك في تقديمالمنح للطلاب المحتفظين بتفوقهم خلال سنوات الدراسة تشجيعا لهم على الاستمرار في التطور الدراسي.

ومن جانبه أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الشراكة تتيح قيام الطلاب بسداد مصروفاتهم الجامعية من خلال بطاقات البنك الأهلي مسبقة الدفع -ميزة-، من خلال توفير نقاط البيع POS بالجامعات، وكذا عن طريق المحافظ الإلكترونية ومحفظة الفون كاش ونظام QR code دون مصاريف للاشتراك.

وأشار إلى أن دور البنك يمتد لإتاحة محاضرات توعية من جانب فرق العمل المختصة بالبنك للطلاب سعيا لخلق جيل جديد يدرك أهمية القطاع المصرفي ويجيد التعامل مع الخدمات المصرفية منذ بداية حياته الجامعية والذي يستمر معه بشكل متنامي حتى الخروج للجانب العملي.

وأضاف أبو الفتوح، أن البنك الأهلي سيتيح عدد من ماكينات الصراف الآلي داخل مقار الجامعات الثلاث للتيسير على الطلاب وهيئة التدريس وفرق العمل بها في الحصول على احتياجاتهم، خاصة انه سيتم الاتفاق على تحويل مرتبات العاملين بتلك الجامعات على البنك الأهلي مما يخلق مجتمع مصرفي متكامل داخل حرم الجامعة.

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