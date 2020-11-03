النفط يصعد 2% لكن المتعاملين يستعدون لمغامرة في يوم الانتخابات الأمريكية

– ارتفعت أسعار النفط بما يقرب من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء، لترتفع شأنها شأن أسواق مالية أخرى في يوم الانتخابات الأمريكية بالرغم من أن المتعاملين يستعدون لتقلبات على حسب نتائج التصويت، ومع تزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم الذي يؤجج المخاوف حيال الطلب على الوقود.

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وصعدت العقود الآجلة لبرنت 74 سنتا، بما يعادل 1.9 بالمئة، لتجري تسويتها عند 39.71 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 85 سنتا، أو 2.3 بالمئة، لتجري تسويته عند 37.66 دولار للبرميل.

تأتي تحركات سعر النفط قبل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 900 ألف برميل في الأسبوع الماضي بعد زيادة 4.3 مليون برميل في الأسبوع السابق.

فمن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي تقريره للمخزونات في وقت لاحق يوم الثلاثاء، وذلك قبل بيانات حكومية من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

توافد الأمريكيون على صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء للاختيار بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن لقيادة البلد المتضرر من الجائحة للأعوام الأربعة المقبلة، وذلك بعد حملات دعاية شرسة سلطت الضوء على مدى عمق الانقسام السياسي في الولايات المتحدة.

وجرى تداول مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة على زيادة، إذ حقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 زيادة 1.8 بالمئة.

في غضون ذلك، نزل الدولار الأمريكي 0.6 بالمئة مقابل سلة من العملات مع تنامي الإقبال على المخاطرة بدعم رهانات على فوز بايدن.

وتراجع الدولار يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قال متعاملون إنه ساعد في دعم أسعار الخام.

وقالت مصادر إن أوبك وروسيا تدرسان تعميق تخفيضات الإنتاج أوائل العام المقبل لدعم سوق النفط.

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