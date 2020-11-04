الانتخابات الأمريكية.. بايدن: سأكون رئيسا لكل الولايات المتحدة

سكاي نيوز عربية _ قال المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن في فيلادلفيا أكبر مدن بنسلفانيا، أنه سيكون رئيسا لكل الولايات المتحدة. وأكد بايدن “سنتجاوز أزمة كورونا وندعم الطبقة الوسطى”. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج اضغط لتحميل العدد السابع والستون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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