الانتخابات الأمريكية.. تويتر يحدد 7 وسائل إعلام فقط يسمح لها بإعلان الفائز

العربية دوت نت – كشف موقع تويتر مزيدًا من التفاصيل حول سياساته بشأن المسموح لهم بإعلان نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 ، وحددت المنصة 7 وسائل إعلام فقط يمكن الاعتماد عليها للمساعدة في إعلان اسم الفائز بالسباق الرئاسي رسميًا.

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وتتضمن القائمة قنوات ABC News وكالة AP و CNN و CBS News و Decision Desk HQ و Fox News و NBC News.

ويعتبر مكتب القرار في Fox News موثوقًا للغاية ويحظى باحترام كبير بين وسائل الإعلام والمطلعين السياسيين. ومن خلال تضمين مكتب قرار Fox News في هذه القائمة ، يقول Twitter إنه يعتقد أن مكتب اتخاذ القرار الخاص بهم تم التحقق منه وشرعي.

وقال موقع تويتر سابقًا إنه سيتطلب إما إعلانًا من مسؤولي الانتخابات بالولاية أو إعلانا عامًا من اثنين على الأقل من وسائل الإعلام الوطنية الرسمية المسموح لها بإعلان النتائج حول هوية الفائز قبل السماح بالتغريدات حول النتائج بالتدفق.

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وإذا غردت إحدى وسائل الإعلام السبعة من خلال حسابها الرئيسي بالنتيجة قبل تأكيدها من أي وسيلة إعلامية من المجموعة السبع، فلن يقيد تويتر هذه التغريدة.

وإذا غرد مراسل أو أي مستخدم على تويتر بنتيجة دون الاستشهاد بأحد المصادر المختارة، فقد يتم حجب هذه التغريدة. وسيقول الملصق المتوقع على التغريدة: “المصادر الرسمية لم تعلن اسم الفائز حتى الآن”. وستكون هذه التسمية مرتبطة بمركز معلومات الانتخابات على تويتر.

وأفاد موقع أكسيوس يوم الأحد أن الرئيس ترامب أخبر المقربين منه أنه سيعلن فوزه ليلة الثلاثاء إذا بدا أنه “متقدم” في التصويت المبكر حتى لو لم يتم تحديد النتيجة بعد، لكن الرئيس ترامب نفى ذلك وحذر من عمليات التزوير.

وأدخلت منصات التكنولوجيا مجموعة من القواعد والبروتوكولات حول الإعلانات المبكرة بالفوز ليلة الانتخابات، بالنظر إلى الطبيعة غير العادية لانتخابات هذا العام.

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