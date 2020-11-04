الانتخابات الأمريكية.. 95 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مبكرا

العربية دوت نت – أدلى أكثر من 95 مليونا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بحلول يوم الاثنين، بحسب إحصاء لـ”مشروع الانتخابات الأمريكية” في جامعة فلوريدا.

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ويمهد ذلك الطريق لما يُتوقع أن تكون أعلى في الانتخابات في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، وذلك قبل يوم واحد من موعد التصويت الرسمي.

ويشكل هذا الرقم القياسي 69% من إجمالي المشاركين في التصويت في انتخابات عام 2016.

وتخطى عدد المقترعين عبر البريد، حتى اليوم، الـ59 مليون ناخب، بينما أدلى أكثر من 34 مليون أمريكي بصوته في مراكز الاقتراع المبكّر.

وأمام الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، فرصة واحدة أخيرة لعرض خططهما أمام الناخبين في الولايات الحاسمة، اليوم الاثنين، وهو اليوم الكامل والأخير من الحملات التي كشفا فيها للناخبين عن رؤيتهما المختلفة بشكل كبير لمعالجة المشاكل الملحة في البلاد.

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ويسعى المرشحان لقيادة أمة على مفترق طرق، حيث تسيطر عليها جائحة كارثية تنتشر من جديد في كل ركن من أركان البلاد تقريبا.

ويختتم ترمب اليوم الأخير من الحملة بحضور خمسة تجمعات، من نورث كارولينا إلى ويسكونسن.

في غضون ذلك، يكرس بايدن معظم وقته لبنسلفانيا، لأن الفوز بها سيجعل ترمب أمام طريق ضيق للوصول للبيت الأبيض، ولكن ليس مستحيلاً. وسيكون بايدن أيضاً في أوهايو ، وهو نوع من إظهار للثقة في ولاية فاز فيها ترمب بنسبة 8 نقاط مئوية قبل أربع سنوات.

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