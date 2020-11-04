الانتخابات الأمريكية.. ترامب يفوز في ولايتي إنديانا وكنتاكي

سكاي نيوز عربية – أغلقت صناديق الاقتراع في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء (صفر ت ج) في ستّ ولايات أمريكية بما فيها جورجيا، إحدى الولايات الحاسمة في السباق بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

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وتغلق مراكز الاقتراع في الولايات المتّحدة أبوابها تباعاً، من الشرق إلى الغرب في عملية تستمر لغاية الساعة الأولى فجراً بالتوقيت المحلّي (السادسة صباحاً ت ج).

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وتظهر النتائج فوز ترامب في كل من ولايتي إنديانا وكنتاكي، كما يتقدم في بنسلفانيا.

ويتقدم بايدن في فلوريدا وفيرمونت ونيوهامبشير.

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