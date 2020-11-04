الانتخابات الأمريكية.. بايدن: فوزي بفلوريدا سيحسم السباق

العربية دوت نت – أعلن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، الثلاثاء، من ولاية ديلاوير، أنه لا يمكن للرئيس أن يحدد احتساب الأصوات من عدمه.

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وأضاف أنه سيتم فرز الأصوات لمعرفة النتيجة في اليوم التالي. كما أشار إلى أن فوزه بولاية فلوريدا سيحسم السباق.

التركيز على الرعاية الصحية

وكانت كاميلا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس للمرشح جو بايدن، قد أعلنت خلال كلمة لها في ميشجان، الثلاثاء، أن الأخير ينوي العمل حال فوزه، على خفض التأمين وإتاحة الرعاية الصحية للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 65 عاماً.

وأضافت أن بايدن يريد أن يركز على الرعاية الصحية، وتحدّثت أيضاً عن خططه للتأمين الصحي والوظائف.

كما اعتبرت هاريس أن هناك أزمة اقتصادية يعاني منها أكثر من 30 مليون عاطل عن العمل بسبب الظروف الأخيرة، بحسب تعبيرها.

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وذكرت أن هناك أطفالا دون الثانية عشرة عاما يعانون من الجوع في أمريكا وبيوت لايستطيع ساكنوها دفع الإيجار، مؤكدة أن جو بايدن يفهم هذا الوضع ويسعى لحله.

فشلان لبايدن

يشار إلى أن بايدن الساعي للرئاسة كان سجل فشلين عامي 1988 و2008، وقد فرض المرشح الديمقراطي الذي ينتمي إلى التيار المعتدل في الحزب نفسه في الانتخابات التمهيدية لمعسكره عبر رسالة بسيطة هي هزم ترامب، واصفا إياه بأنه “أسوأ رئيس” في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

ووجه الجمهوريون انتقادات عدة لنائب الرئيس السابق، على رأسها أنه لم يحقق شيئا يذكر خلال عهد باراك أوباما، في حين اتهمه ترامب بالفساد، ومساندة الصين.

وكانت قضية الأعمال التجارية لعائلته لا سيما ابنه هانتر، أثارت بلبلة في محيط بايدن، خاصة بعد أن أعلنت المخابرات الأمريكية أنها تحقق فعلا في القضية.

تاريخية!

يذكر أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات يبدو أنها ستكون تاريخية، مع إدلاء أكثر من 100 مليون ناخب بأصواتهم حتى الآن.

ففي حين شجع الديمقراطيون على التصويت بكثافة عبر البريد وبشكل مبكر بسبب الفيروس، يترقب الجميع معرفة نسبة إقبال الجمهوريين الذين يميلون عادة إلى التصويت في نفس يوم الانتخابات.

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