- 1/3
- 2/3
- 3/3
العربية دوت نت – بينما أعلنت 9 مراكز اقتراع في انتخابات الرئاسية الأمريكية أبوابها، فجر الأربعاء، تحديداً في فيرجينيا، وجورجيا، وساوث كارولينا، ومناطق من ولايتي نيوهامبشير وفلوريدا، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فاز بولاية إنديانا وولاية كنتاكي وفرجينيا الغربية.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأفادت معلومات غير رسمية، بتقدّم ترامب في نيوهامشير.
فيما أشارت استطلاعات للرأي بأن جو بايدن قد فاز بولاية فيرمونت وفرجينيا، وتقدم المرشح الديمقراطي في فلوريدا الحاسمة بعد فرز 76% من الأصوات.
اضغط لتحميل العدد السابع والستون من نشرة دوت الخليج
بدوره، أعلن ترامب عبر منبره المفضل تويتر، أن وضع حملته جيد على مستوى الولايات، شاكراً مناصريه.
يذكر أن إينديانا وكنتاكي تدعمان تقليديا المرشحين الجمهوريين في السباق الرئاسي، ويعطي الفوز في الولاية الأولى 11 صوتا للمندوبين في المجمع الانتخابي، بينما يمنح الانتصار في الثانية 8 أصوات.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الانتخابات الأمريكية.. ترامب يفوز بثلاث ولايات وبايدن باثنتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.