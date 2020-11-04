الانتخابات الأمريكية.. ترامب يفوز بثلاث ولايات وبايدن باثنتين

العربية دوت نت – بينما أعلنت 9 مراكز اقتراع في انتخابات الرئاسية الأمريكية أبوابها، فجر الأربعاء، تحديداً في فيرجينيا، وجورجيا، وساوث كارولينا، ومناطق من ولايتي نيوهامبشير وفلوريدا، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فاز بولاية إنديانا وولاية كنتاكي وفرجينيا الغربية.

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وأفادت معلومات غير رسمية، بتقدّم ترامب في نيوهامشير.

فيما أشارت استطلاعات للرأي بأن جو بايدن قد فاز بولاية فيرمونت وفرجينيا، وتقدم المرشح الديمقراطي في فلوريدا الحاسمة بعد فرز 76% من الأصوات.

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بدوره، أعلن ترامب عبر منبره المفضل تويتر، أن وضع حملته جيد على مستوى الولايات، شاكراً مناصريه.

يذكر أن إينديانا وكنتاكي تدعمان تقليديا المرشحين الجمهوريين في السباق الرئاسي، ويعطي الفوز في الولاية الأولى 11 صوتا للمندوبين في المجمع الانتخابي، بينما يمنح الانتصار في الثانية 8 أصوات.

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