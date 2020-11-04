الانتخابات الأمريكية.. بايدن يتقدم على ترامب حتى الآن في مؤشرات أولية لسي إن إن

سي إن إن عربية – أظهرت مؤشرات CNN، فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأصوات ولايات أركنساس وإنديانا وأوكلاهوما وكنتاكي وتينيسي وفرجينيا الغربية.

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وحسب مؤشرات CNN، فاز منافسه الديمقراطي جو بايدن بأصوات ولايات نيوجيرسي ونيويورك ودولاير وميرلاند وماساتشوستس وواشنطن وفيرمونت.

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وإلى الآن، لدى ترامب 48 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، بينما حاز بايدن 73، حسب مؤشرات CNN.

وينبغي أن يحصل أي من المرشحين على 270 صوتا من أصوات المجمع حتى يعتبر فائزًا بمنصب الرئيس.

ومازال فرز الأصوات قائمًا حتى اللحظة في الولايات التي أُغلقت مراكز الاقتراع فيها.

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