ترامب يوجه اتهامات للديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات

وكالات _ غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر صفحته الشخصية على “تويتر” قائلا: “الديمقراطيون يحاولون سرقة الانتخابات الرئاسية”.

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وأضاف ترامب في تغريدته “إننا متقدمون بقوة ولكن الديمقراطيون يحاولون سرقة ​الانتخابات​ ولن ندعهم يفعلون ذلك”.

وشدد في تصريحه أنه “لا يمكن السماح بتوالي وصول الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع”.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس 3 نوفمبر، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري، رئيس الدولة الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أثار مرة أخرى، الشكوك حول عملية فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات، قائلا إن بلاده “يحق لها” معرفة من فاز يوم الاقتراع.

وقال ترامب، خلال زيارة لمكاتب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا: “يجب أن يكون لديك موعد، والموعد سيكون 3 نوفمبر. ويجب أن نعرف من فاز في 3 نوفمبر”، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

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