انخفاض أرباح كريدي أجريكول الفرنسي 18.5% في الربع الثالث

_ أعلن كريدي أجريكول، ثاني أكبر بنك مدرج في فرنسا، يوم الأربعاء انخفاض أرباح الربع الثالث من العام 18.5 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات، إذ ساهمت نتائج قوية لأنشطة أسواق المال في تخفيف أثر ضربة من ارتفاع مخصصات القروض الرديئة.

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وقال كريدي أجريكول إن صافي دخله انخفض إلى 977 مليون يورو (1.14 مليار دولار) بينما زادت الإيرادات 2.4 بالمئة إلى 5.15 مليار يورو.

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وتوقع محللون دخلا صافيا 980 مليون يورو وإيرادات عند 5.05 مليار يورو وفقا لتقديرات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.

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